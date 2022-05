Le date del calciomercato: quello estivo chiude l'1 settembre, quello invernale il 31 gennaio. Scontro sull'indice di liquidità (Di mercoledì 18 maggio 2022) La FIGC ha stabilito le prossime date del calciomercato estivo ed invernale. Il Consiglio ha votato all'unanimità i termini di tesseramento... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 18 maggio 2022) La FIGC ha stabilito le prossimedeled. Il Consiglio ha votato all'unanimità i termini di tesseramento...

Advertising

lettore72 : RT @cmdotcom: Le date del #calciomercato: quello estivo chiude l'1 settembre, quello invernale il 31 gennaio. Scontro sull'indice di liquid… - always_in_my_HL : RT @dontvstop: Comunque a me non sta bene il fatto che Harry venga in Italia faccia quello che vuole tra vacanze video foto album e poi ci… - F1R3PROOF_ : RT @dontvstop: Comunque a me non sta bene il fatto che Harry venga in Italia faccia quello che vuole tra vacanze video foto album e poi ci… - wolvespaces_ : RT @dontvstop: Comunque a me non sta bene il fatto che Harry venga in Italia faccia quello che vuole tra vacanze video foto album e poi ci… - cmdotcom : Le date del #calciomercato: quello estivo chiude l'1 settembre, quello invernale il 31 gennaio. Scontro sull'indice… -