Lazio | arriva il primo colpo dell’estate | Sarri esulta | è fatta

Advertising

Gazzetta_it : Lazio, definito l’arrivo di #Caputo dalla Samp: Sarri ha trovato il vice-Immobile #calciomercato - paolo1672 : #Calciomercato @juventusfc #Lazio Scambio #Acerbi (arriva a titolo definitivo) con #Rugani (prestito con obbligo d… - roma_ntico78 : @radiosei Credo sia l’ultima chance per poter fare il salto di qualità arriviamo ad agosto e se non avrà fatto le g… - gerardkidman : @SalvoMuzzone Mah, non so. Arriva dallo Sporting, magari è un'ala pura. Non ha giocato 1 minuto nel suo ruolo. Così… - SSLazioOrg : RT @Gazzetta_it: Lazio, definito l’arrivo di #Caputo dalla Samp: Sarri ha trovato il vice-Immobile #calciomercato -

Commenta per primo C'è un nome nuovo per la difesa della. All'elenco dei nomi per rifondare il reparto arretrato si aggiunge oggi quello del giovane Victor Chust , del Real Madrid . Lo scrive oggi Repubblica . Spagnolo, classe 2000, cresciuto nella ...Anche quest'anno la conferma cidalla consueta classifica delle migliori località di mare ... L' Abruzzo sale a 14 con un nuovo ingresso, la Sicilia a 11 con una new entry, ilscende a 10 ...Daniele Rugani va sempre più verso la Lazio. Il difensore della Juventus ... Come riporta 'Sport Mediaset', l'intesa per lo scambio è arrivata in occasione della sfida all'Allianz Stadium di lunedì ...IL CAMBIO - L’affare è in via di definizione per una cifra di circa 10/12 milioni di euro, e il suo eventuale arrivo potrebbe aprire le porte all’addio di Lucas Leiva (che dovrebbe tornare in Brasile) ...