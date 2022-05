Incontro Spalletti-De Laurentiis: chieste tre conferme, in bilico Osimhen e Mertens (Di mercoledì 18 maggio 2022) Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati per parlare di mercato e di programmazione futura del Napoli. L’allenatore toscano resterà sulla panchina azzurra, una conferma arrivata anche con la passeggiata di Spalletti per le vie di Napoli. Certe cose, certe dimostrazioni social non avvengono per caso, soprattutto dopo un Incontro importante con il presidente. Insomma chiariti alcuni dubbi Spalletti si è concesso un bagno di napoletanità. Oggi ci sarà un nuovo Incontro, ma questa volta per presentare il ritiro del Napoli in Val di Sole a Dimaro tra il 9 ed il 19 luglio. Cosa ha chiesto Spalletti a De Laurentiis Secondo quanto riporta Corriere dello Sport ci sono state tre richieste specifiche, durante il confronto tra ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 18 maggio 2022) Lucianoe Aurelio Desi sono incontrati per parlare di mercato e di programmazione futura del Napoli. L’allenatore toscano resterà sulla panchina azzurra, una conferma arrivata anche con la passeggiata diper le vie di Napoli. Certe cose, certe dimostrazioni social non avvengono per caso, soprattutto dopo unimportante con il presidente. Insomma chiariti alcuni dubbisi è concesso un bagno di napoletanità. Oggi ci sarà un nuovo, ma questa volta per presentare il ritiro del Napoli in Val di Sole a Dimaro tra il 9 ed il 19 luglio. Cosa ha chiestoa DeSecondo quanto riporta Corriere dello Sport ci sono state tre rispecifiche, durante il confronto tra ...

