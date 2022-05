Governo | Letta | “Preoccupato per incidenti | si rischia di deragliare” Meloni | “Se Conte non è d’accordo con Draghi vada all’opposizione”

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Alla presentazione del nuovo libro di Giovanni Orsina al Campus Luiss, Enricoe Giorgiaaffrontano le fibrillazioni interne alla maggioranza di, innescate dall’elezione di Stefania Craxi a Presidente della Commissione Esteri del Senato, che ha mandato su tutte le furie Giuseppe. “Non c’è nessuna nuova maggioranza, semplicemente abbiamo scelto di votare il candidato del centrodestra rispetto al candidato del M5S” afferma Giorgia, che al presiedente del Movimento 5 Stelle manda a dire: “Se non condivide le scelte dele se critica l’escalation che secondo lui ilsta portando avanti ritiri il ministro Luigi Di Maio”. Per Enrico, l’lezione di ...

Advertising

GiovaQuez : Letta (PD): 'Tutti eravamo convinti che sarebbero bastati pochi giorni per veder scappare il governo ucraino. Gli u… - petergomezblog : Conte: “Guerra? Governo non ha mandato politico, serve voto. Stop armi a Kiev”. Letta: “Decideremo dopo aver sentit… - _angelobognanni : Ridicole le rimostranze di #Conte e pesanti e minacciose le parole di #Letta sulla elezione di #StefaniaCraxi. Due… - LaserClo : RT @dottorpax: La destra italiana è incapace e becera, convengo. E voi? Tolto il Conte I, siete ininterrorramente al governo dai tempi di M… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni ed Enrico #Letta: 'Noi mai insieme'. E ricominciano a litigare #pd #fdi #governo #iltempoquotidiano https://… -

Il Fatto Quotidiano

: 'Incidenti che si accumulano, si rischia di deragliare' 'Accogliamo il presidente Petrocelli,...compagine accogliente per tutti coloro che non si piegano alla visione guerrafondaia di un...Suggerisco a Conte che se non è d'accordo con ilDraghi può passare all'opposizione. ...alle proprie parole" così la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni al confronto con Enrico... Governo, Letta: “Preoccupato per incidenti, si rischia di deragliare” Mai insieme. E ci mancherebbe altro. La domanda viene rivolta a entrambi: "Potrebbero Pd e Fratelli d'Italia governare insieme".Gli incidenti si stanno accumulando e troppi incidenti che si accumulano possono far deragliare una macchina di Governo anche se non si vuole" così il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ...