Giorgia Soleri si arrabbia durante il programma Storie italiane (Di mercoledì 18 maggio 2022) L'attivista si sfoga su Instagram e perde la pazienza dopo il trattamento che le è stato riservato nella trasmissione di Rai Uno. Ieri pomeriggio i telespettatori di Storie italiane, programma condotto da Eleonora Daniele hanno avuto modo di assistere ad una lunga intervista alla giovane attivista Giorgia Soleri che da tempo sta combattendo per far riconoscere la vulvodinia, malattia di cui soffre, come patologia invalidante da parte del nostro sistema sanitario. E proprio durante la chiacchierata con la giornalista, è accaduto un fatto insolito. Giorgia Soleri sbotta a Storie italiane. La battaglia a cui Giorgia Soleri sta combattendo da tempo alla fine hanno portato

