Fedez, dopo il tag social a J-Ax avvistato insieme a Rovazzi … (Di mercoledì 18 maggio 2022) Negli ultimi giorni si è tanto parlato di un presunto riavvicinamento tra Fedez e J-Ax. Ed ecco che proprio nelle ultime ore si sta tanto parlando anche di un particolare avvistamento che ha sorpreso i fan del rapper. Nello specifico Fedez è stato fotografato in compagnia di Rovazzi, ma dove e come mai? Facciamo un po' di chiarezza. Fedez grande ospite al concerto di Tananai Un grande concerto è stato quello che ha visto protagonista nella serata di lunedì 16 maggio 2022 il celebre cantautore italiano Tananai, pseudonimo di Alberto Cotta Ramusino. A grande sorpresa per il pubblico ad un certo punto dell'evento è salito sul palco anche il rapper Fedez che per la prima volta è tornato ad esibirsi davanti al grande pubblico dopo la brutta operazione a cui è stato sottoposto alcune ...

