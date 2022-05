Crema allo Yogurt | ottima per dessert e per farcire dolci

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Ben ritrovati amanti della golosità! Avete bisogno di unafavolosa per riempire di dolcezza i vostrira lasarà perfetta per soddisfare le vostre esigenze golose. In soli cinque minuti potremo realizzare unasaporita e soprattutto leggera. Questasarà buona anche per realizzare un tiramisù perfetto. Insomma direi che dobbiamo solo metterci al lavoro e prepararci a leccarci le dita. Gli ingredienti da usare per portare a termine la ricetta sono i seguenti: 300 gr digreco 120 gr di acqua 1 cucchiaino di estratto di vaniglia 6 tuorli d’uovo 1 cucchiaio di amido di mais 250 ml di panna da montare 6 cucchiai di zucchero a velo + 120 gr ...