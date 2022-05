Covid oggi Lazio, 2.883 contagi e 16 morti. A Roma 1.484 nuovi casi (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.883 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 18 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16 morti. I casi a Roma città sono a quota 1.484. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. Nel dettaglio i contagi e i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl Roma 1: sono 523 i nuovi casi e 3 i decessi; Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 3: sono 464 i nuovi casi e 1 decesso; Asl Roma 4: sono 212 i nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 18 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.883 ida Coronavirus, 18 maggio 2022 nel, secondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 16. Icittà sono a quota 1.484. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,3%. Nel dettaglio ie i decessi nelle ultime 24 ore nelle aziende sanitarie regionali. Asl1: sono 523 ie 3 i decessi; Asl2: sono 497 ie 1 decesso; Asl3: sono 464 ie 1 decesso; Asl4: sono 212 i...

