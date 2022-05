Covid, mascherina in aereo: quando e su quali voli va indossata in Italia (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alla luce delle nuove linee guida europee, non è più necessario indossare i dispositivi su aerei europei. La normativa Italiana prevede però l'obbligo sui mezzi di trasporto fino al 15 giugno. A chiarire la situazione è l'Enac. La mascherina va indossata su voli con partenza e destinazione interna all'Italia, a prescindere dalla nazionalità della compagnia aerea. Cambia la situazione per i voli internazionali. In questo caso si guarda alle regole del Paese che ha rilasciato la licenza al vettore aereo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 18 maggio 2022) Alla luce delle nuove linee guida europee, non è più necessario indossare i dispositivi su aerei europei. La normativana prevede però l'obbligo sui mezzi di trasporto fino al 15 giugno. A chiarire la situazione è l'Enac. Lavasucon partenza e destinazione interna all', a prescindere dalla nazionalità della compagnia aerea. Cambia la situazione per iinternazionali. In questo caso si guarda alle regole del Paese che ha rilasciato la licenza al vettore

