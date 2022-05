Cantieri in città: conclusi i lavori in zona Cappuccini. Via Borgo Santa Caterina, dal 19 maggio passano solo i residenti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viabilità Gli aggiornamenti dal Comune. Corsarola, lavori in corso per ripristinare la pavimentazione; chiuso il cantiere per il teleriscaldamento in via Madonna della Neve. Via Colleoni, via all’intervento di ripavimentazione. Si ripristina la pavimentazione stradale in via Borgo Santa Caterina: transito solo per residenti e frontisti fino al prossimo 11 giugno. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Viabilità Gli aggiornamenti dal Comune. Corsarola,in corso per ripristinare la pavimentazione; chiuso il cantiere per il teleriscaldamento in via Madonna della Neve. Via Colleoni, via all’intervento di ripavimentazione. Si ripristina la pavimentazione stradale in via: transitopere frontisti fino al prossimo 11 giugno.

Advertising

webecodibergamo : Cantieri in città: conclusi i lavori in zona Cappuccini. Via Borgo Santa Caterina, dal 19 maggio passano solo i res… - LuceverdeRoma : Buongiorno da @LuceverdeRoma notizie su #traffico #cantieri #manifestazioni nella città di #Roma - AbruzzoBlog : RT @espressione24: CHIETI - Venerdì 20 maggio, alle ore 16, si terrà presso l’ex chiesa di Santa Maria del Tricalle a Chieti il seminario T… - espressione24 : CHIETI - Venerdì 20 maggio, alle ore 16, si terrà presso l’ex chiesa di Santa Maria del Tricalle a Chieti il semina… - PrimaBergamo : La mappa dei cantieri a Bergamo: lavori in corso lungo la Corsarola, chiude Borgo Santa Caterina: Bergamo continua… -