Can Yaman cambia casa: “Non ce la faccio più con lo stalking che subisco” (Di mercoledì 18 maggio 2022) Can Yaman, l’attore turco residente in Italia, ha smentito i rumor in circolazione su un suo possibile trasferimento in un altro paese. Il protagonista di Viola come il mare, la fiction girata tra Roma e Palermo e prevista su Canale 5 per l’autunno 2022, ha sbottato sui social contro le sue fan più accanite, lamentando una mancanza di privacy per sé e per chi gli sta attorno. Sulle sue Instagram stories ha infatti spiegato: Vi raccomandiamo... La tuta da sci di Diletta Leotta è eleganza ad alta quota “Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 18 maggio 2022) Can, l’attore turco residente in Italia, ha smentito i rumor in circolazione su un suo possibile trasferimento in un altro paese. Il protagonista di Viola come il mare, la fiction girata tra Roma e Palermo e prevista su Canale 5 per l’autunno 2022, ha sbottato sui social contro le sue fan più accanite, lamentando una mancanza di privacy per sé e per chi gli sta attorno. Sulle sue Instagram stories ha infatti spiegato: Vi raccomandiamo... La tuta da sci di Diletta Leotta è eleganza ad alta quota “Cambierò sicuramente laa Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce lapiù con stalkeraggio cheoppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che ‘accettate’ ...

