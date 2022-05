Bonus casalinghe 2022: requisiti, domanda e come richiederlo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Bonus casalinghe 2022: particolare e diverso dalle altre agevolazioni previste dal Governo Draghi. Questa tipologia di Bonus ha come obiettivi far acquisire competenze digitali. Bonus casalinghe 2022: requisiti Tra le diverse agevolazioni previste ecco un particolare e diverso aiuto: il Bonus casalinghe 2022, destinato come si legge nel testo del decreto convertito: «a coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 18 maggio 2022): particolare e diverso dalle altre agevolazioni previste dal Governo Draghi. Questa tipologia dihaobiettivi far acquisire competenze digitali.Tra le diverse agevolazioni previste ecco un particolare e diverso aiuto: il, destinatosi legge nel testo del decreto convertito: «a coloro che svolgono attività nell’ambito domestico, in via prioritaria delle donne, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico, iscritte e iscritti all’assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. ...

