Bielorussia, George Orwell non abita più qui. Il regime di Lukashenko vieta la vendita di "1984" (Di mercoledì 18 maggio 2022) La Bielorussia di Aleksandr Lukashenko ha messo all'indice "1984", il celebrato (ed attualissimo) romanzo di George Orwell. A lanciare la notizia, il canale informativo Belsat, che cita il quotidiano Sb-Bielorussia Segodnya. Stessa sorte è toccata al libro di Olgerd Bakharevich "Dogs of Europe". La motivazione? Contiene materiale estremista. Ma torniamo al capolavoro di Orwell, che descrive con toni quasi profetici le moderne società totalitarie. Il regime di Lukashenko ne ha vietato la vendita proprio per impedire ai bielorussi di toccare con mano quanto somigli la loro esistenza a quella degli abitanti dei mostruosi sistemi totalitari immaginati dallo scrittore britannico.

