Basciagoni, le disavventure in aeroporto continuano: ecco cos'è accaduto (VIDEO) (Di mercoledì 18 maggio 2022) Basciagoni, Alessandro e Sophie rientrano in Italia, ad attenderli una nuova disavventura con gli aeroporti: ecco l'accaduto Basciagoni, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono conosciuti nella sesta edizione del Grande Fratello Vip. La loro storia d'amore ha ammaliato intere generazioni in tutta Italia. Sophie e Alessandro attraverso la loro dolcezza hanno conquistato il cuore di milioni di italiani. Sono stati sostenuti giorno dopo giorno durante la sesta edizione del reality show di Canale 5. Negli ultimi giorni Alessandro e Sophie hanno raggiunto Soleil Sorge e Gianluca Costantino ad Ibiza, in Spagna per partecipare ad un'iniziativa benefica, le Olimpiadi di Ibiza. Durante questi ultimi giorni vissuti insieme i quattro ex gieffini hanno documentato questa inedita avventura con tutti i follower che li seguono ...

Basciagoni21 : Non io che dopo le loro disavventure sto avendo il terrore di viaggiare #basciagoni - rosaedery : Una piccola Sophie distrutta dalle disavventure ???? #basciagoni - TizianiLucia : RT @casic44: VI PREGO HO BISOGNO DI UN CAMERAMAN CHE IMMORTALI TUTTE LE LORO DISAVVENTURE ???? #basciagoni - Simylunamylove : RT @casic44: VI PREGO HO BISOGNO DI UN CAMERAMAN CHE IMMORTALI TUTTE LE LORO DISAVVENTURE ???? #basciagoni - Mary8291819655 : #basciagoni Ma come è possibile che nn ci sia una sit com sulle disavventure dei basciagoni bisogna provvedere sai… -