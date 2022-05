Autopromotec 2022 | novità e info dell' evento leader aftermarket auto

Advertising

PneusNews : Autopromotec 2022: l’aftermarket automotive riparte da Bologna - luciatonini : Autopromotec 2022: l’aftermarket automotive riparte da Bologna - GSqueri : RT @Autopromotec: Autopromotec 2022: l’aftermarket automotive riparte da #Bologna. Scarica il tuo biglietto gratuito al link: https://t.co… - BolognaFiere : RT @Autopromotec: Autopromotec 2022: l’aftermarket automotive riparte da #Bologna. Scarica il tuo biglietto gratuito al link: https://t.co… - ParliamoDiNews : Autopromotec 2022, programma, date e novità - -

Tecnologia e innovazione , attualità ed evoluzione, confronto e aggiornamento. Questi paradigmi riassumono i tratti fondamentali di, la manifestazione dedicata alle attrezzature e all'aftermarket automobilistico che sarà inaugurata tra pochi giorni a Bologna. Il mondo dell 'aftermarket automotive s i riunisce in ...I dati citati emergono da uno studio realizzato dall' Osservatorio, struttura di ricerca di, la più specializzata rassegna espositiva internazionale delle attrezzature e ...Manca pochissimo al taglio del nastro per la 29esima edizione di Autopromotec, la manifestazione dedicata alle attrezzature e all’aftermarket automobilistico che offre un punto di vista unico sul ...L’ADAC assegna il massimo punteggio per la prima volta a un seggiolino auto nei test 2022: 4 invece sono quelli bocciati per scarsa sicurezza o sostanze tossiche ...