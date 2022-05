Alunni con disabilità, 22 milioni in più per il diritto allo studio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Campidoglio ha approvato una delibera per dirottare più fondi per il diritto allo studio, all’autonomia e all’inclusione scolastica degli Alunni e delle alunne con disabilità. La delibera prevede anche novità per il rafforzamento della tutela dei diritti di operatrici e operatori del settore. Il provvedimento prevede da parte di Roma Capitale un impegno di oltre 22 milioni di euro all’anno in più rispetto al passato. Servizi agli Alunni con disabilità a Roma: nuovi fondi e nuove regole La delibera, che arriva a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del nuovo regolamento per lo stesso settore, introduce diverse novità. Viene introdotta infatti in via sperimentale una procedura di accreditamento libero per la ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 18 maggio 2022) Il Campidoglio ha approvato una delibera per dirottare più fondi per il, all’autonomia e all’inclusione scolastica deglie delle alunne con. La delibera prevede anche novità per il rafforzamento della tutela dei diritti di operatrici e operatori del settore. Il provvedimento prevede da parte di Roma Capitale un impegno di oltre 22di euro all’anno in più rispetto al passato. Servizi aglicona Roma: nuovi fondi e nuove regole La delibera, che arriva a seguito dell’approvazione da parte dell’Assemblea Capitolina del nuovo regolamento per lo stesso settore, introduce diverse novità. Viene introdotta infatti in via sperimentale una procedura di accreditamento libero per la ...

danilo5115 : @fuoridalcorotv @BelpietroTweet Ci hanno fatto credere che Speranza fosse un politico con le palle,Arcuri...ed altr… - infoitsalute : Alunni con disabilità, 22 milioni in più per il diritto allo studio - chrdioc : Educazione ambientale per gli alunni di Rocca Sinibalda con i Carabinieri: “Così si impara divertendosi”… - Rietilife : Educazione ambientale per gli alunni di Rocca Sinibalda con i Carabinieri: “Così si impara divertendosi” -… - Rietilife : Educazione ambientale per gli alunni di Rocca Sinibalda con i Carabinieri: “Così si impara divertendosi” -… -