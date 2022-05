Ucraina, Bersani: 'Non dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato' (Di martedì 17 maggio 2022) Guerra in Ucraina , che fare? 'Non dobbiamo stringere i bulloni tra Europa e Nato , perché sono cose un po' diverse... Questa nuova Europa, che vuole dotarsi di un esercito europeo, potrà mica stare ... Leggi su globalist (Di martedì 17 maggio 2022) Guerra in, che fare? 'Nontra, perché sono cose un po' diverse... Questa nuova, che vuole dotarsi di un esercito europeo, potrà mica stare ...

Advertising

La7tv : #ottoemezzo 'A chi mai volesse allungare la guerra per spezzare le reni a #Putin, io dico che noi non ci siamo perc… - La7tv : #ottoemezzo @pbersani sulle dichiarazioni di #Berlusconi sulla #guerra in #Ucraina: 'Ha detto che è stato deluso da… - Adnkronos : #Ucraina, Bersani: 'Se obiettivo è spezzare le reni a #Putin non ci siamo'. - AdolfoSalsi : RT @lucrezia_ilaria: Faccio i complimenti a #Bersani , la frase sul tubo, che non porta solo il gas, ma tiene ancora unita la Russia, l'Ucr… - Canio44536762 : RT @lilasart: #Bersani quel tubo del gasdotto non porta solo gas, è rimasto l'unica cosa fisica che tiene assieme la Russia, l'Ucraina e… -