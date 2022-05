Sua maestà Elisabetta | i festeggiamenti tra ricordi | onori e la sua passione equestre

(Di martedì 17 maggio 2022) Suatra mille cin cin riceve la sorpresa più gradita. La sua ammirazione per il mondo ippico non ne ha mai risentito. Suaè in procinto di finalizzare… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GianniRosa0 : @rulajebreal Sua maesta ha sentenziato, quando se seduta nel water, mentre ti sforzi, sei uguale a tutti noi, anche di giletti. - Rock10The : Adesso mi aspetto come minimo il daspo ai tifosi che ieri sera hanno osato fischiare Sua Maestà Andrea Agnelli.… - AntonioDesiena1 : Rispetto e uguaglianza, quello che sua Maestà Mattarella ha per gli Italiani. Galera. - theworldofAC : S U R P R I S E ????Sua Maestà la regina Elisabetta si è presentata, a sorpresa,all'inaugurazione della nuova Elizab… - Eli74505503 : Sua maestà il palco Vedi il video di Instagram di @vascorossi -

il Resto del Carlino

"Con un felice sviluppo,la Regina parteciperà all'evento di oggi per celebrare il completamento della linea Elizabeth", aveva annunciato Buckingham Palace in un messaggio inviato agli ...Oggi si sono ufficialmente conclusi i lavori della nuova Elizabeth Line che sarà aperta al pubblico il 24 maggio. 'era a conoscenza di questo appuntamento', scrivono in un comunicato da Buckingham Palace, e ha deciso all'ultimo minuto di presenziare all'evento Via alla pesca di sua maestà il mosciolo "Tranquilli, sarà una grande annata"