Ragazzi a spasso sul tetto del city a Ragusa: è assurdo

Ragusa- Ragazzi fotografati sul tetto del city a Ragusa. "In attesa che il Comune di Ragusa si decida di chiudere il cerchio per quanto riguarda l'affidamento del city, la struttura che sorge all'interno del Giovanni Paolo II, sarebbe meglio che potenziasse i controlli in zona visto che ne accadono di tutti i colori e, tra l'altro, a tutte le ore del giorno". E' quanto rileva il presidente dell'associazione Ragusa In Movimento, Mario Chiavola, dopo avere ricevuto gli scatti di un cittadino riguardanti la presenza di alcuni Ragazzi sul tetto proprio del city in questione. "Giovani che, a quanto ci ha raccontato il cittadino che ci ha inoltrato la segnalazione – afferma Chiavola – hanno deciso, così ...

