Advertising

Palazzo_Chigi : #VersoSud, Draghi: Il #PNRR destina almeno il 40% dei fondi al #Sud. Con il PNRR riduciamo i divari territoriali: d… - gualtierieurope : Buon lavoro al maestro #NanniMoretti impegnato nelle riprese del suo nuovo film ai Fori Imperiali. #Roma è un set c… - dancapaolo : RT @CislSicilia: Il segr gen #CislSicilia Cappuccio al governo Musumeci e Ars “Nella manovra finanziaria assenti i temi del lavoro e dello… - FimSicilia : RT @CislSicilia: Il segr gen #CislSicilia Cappuccio al governo Musumeci e Ars “Nella manovra finanziaria assenti i temi del lavoro e dello… - FimCatania : RT @CislSicilia: Il segr gen #CislSicilia Cappuccio al governo Musumeci e Ars “Nella manovra finanziaria assenti i temi del lavoro e dello… -

LA NAZIONE

Risorse, missioni, bandi e progetti sono stati geolocalizzati sul sito della Regione e sono fruibili liberamente: con un click si sccede a tutte le ...' L'urgenza , spiega Di Meglio, r equisito richiesto dalla Costituzione per consentire tale strumento, è stata giustificata dalla necessità di utilizzare ieuropei previsti dal, ... Pnrr: fondi e progetti in Toscana. La mappa degli interventi Dori punta a vincere per portare avanti il programma e i progetti in cantiere visto anche l’arrivo dei fondi legati al Pnrr e della Salvaguardia della Laguna. Il sindaco nel primo confronto ...Un gruppo di ragazze e ragazzi meridionali della rete Starnet Youth ha presentato un Manifesto in 9 punti per rendere finalmente utili i PCTO, l'ex alternanza scuola lavoro, in modo da aiutare l'orien ...