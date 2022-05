Pd, Letta: “Cambiare la legge Severino ma non coi referendum sulla giustizia. Creano più problemi di quanti ne risolvono” (Di martedì 17 maggio 2022) Il Partito democratico vuole Cambiare la legge Severino ma non passando dai referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali. Lo ha detto il segretario Enrico Letta, aprendo la direzione del partito al Nazareno. “Non è coi referendum che si fa una riforma complessiva, i referendum sono le proposte di sette consigli regionali del centrodestra”, ha premesso l’ex premier, prima di dire che “la riforma Severino è da Cambiare, il nostro impegno va in questa direzione, ma alcune fattispecie sono molto gravi e verrebbero travolte dall’approvazione dei referendum”. Il segretario ha annunciato che sui cinque quesiti proporrà “un orientamento di fondo, il Pd non è una caserma, c’è la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Il Partito democratico vuolelama non passando daipromossi da Lega e Radicali. Lo ha detto il segretario Enrico, aprendo la direzione del partito al Nazareno. “Non è coiche si fa una riforma complessiva, isono le proposte di sette consigli regionali del centrodestra”, ha premesso l’ex premier, prima di dire che “la riformaè da, il nostro impegno va in questa direzione, ma alcune fattispecie sono molto gravi e verrebbero travolte dall’approvazione dei”. Il segretario ha annunciato che sui cinque quesiti proporrà “un orientamento di fondo, il Pd non è una caserma, c’è la ...

