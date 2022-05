Omotransfobia, c’è un mondo sommerso che odia le persone Lgbt. Parlarne non è superfluo (Di martedì 17 maggio 2022) di Roberta Ravello Dal 2007, il 17 maggio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia quale momento di riflessioni e azioni per denunciare e lottare contro ogni violenza fisica, morale o simbolica legata all’orientamento sessuale. Il 17 maggio è stato scelto perché è la ricorrenza dalla rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità avvenuta nel 1990. Dover parlare, ancora nel 2022, di accettazione del genere, pare assurdo. Per chi è mentalmente progressista, non esiste diversità nel genere, perché ciascuno dovrebbe essere libero di scegliere quello che più gli aggrada senza discriminazione da parte altrui. Eppure, c’è ancora un mondo di tradizionalisti che costruiscono la propria identità attraverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) di Roberta Ravello Dal 2007, il 17 maggio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia quale momento di riflessioni e azioni per denunciare e lottare contro ogni violenza fisica, morale o simbolica legata all’orientamento sessuale. Il 17 maggio è stato scelto perché è la ricorrenza dalla rimozione dell’omosessualità dalla lista delle malattie mentali nella classificazione internazionale delle malattie pubblicata dall’Organizzazione mondiale della sanità avvenuta nel 1990. Dover parlare, ancora nel 2022, di accettazione del genere, pare assurdo. Per chi è mentalmente progressista, non esiste diversità nel genere, perché ciascuno dovrebbe essere libero di scegliere quello che più gli aggrada senza discriminazione da parte altrui. Eppure, c’è ancora undi tradizionalisti che costruiscono la propria identità attraverso ...

MatteoRichetti : In queste parole del Presidente Mattarella c'è il vero senso di questa giornata. Solidarietà e responsabilità devon… - OCROPOIDLI : RT @LaBombetta76: Quando scassate la uallera con le cose contro natura ricordatevi che l'omosessualità c'è e il matrimonio no #omotransfobi… - RitaamariaB : RT @chiaralucetw: #17maggio i sostenitori della “liquidità” di genere si trincerano dietro l’#omotransfobia per imporre modelli di ragazzi/… - ACasperia : RT @chiaralucetw: #17maggio i sostenitori della “liquidità” di genere si trincerano dietro l’#omotransfobia per imporre modelli di ragazzi/… - Fiora_C : RT @elio_vito: Che vergogna leader e partiti del centrodestra che non hanno sinora detto nulla per la Giornata internazionale contro l’omot… -

'Sono gay, ho mentito per troppo tempo', lo storico coming out del calciatore Jake Daniels Ha scelto invece la vigilia della Giornata Internazionale contro l'Omotransfobia che si celebra ogni anno il 17 maggio . Argomento ancora tabù, quello degli omosessuali nel calcio maschile, a ... Giornata omofobia, Cathy La Torre: "Le mie tette sono importanti" Per esempio "Basta vedere quello che c è intorno al Ddl Zan, una legge contro l omotransfobia che non costa nulla ma anche la riforma sull adozione, la legge sull eutanasia, il diritto alla ... Ha scelto invece la vigilia della Giornata Internazionale contro l'che si celebra ogni anno il 17 maggio . Argomento ancora tabù, quello degli omosessuali nel calcio maschile, a ...Per esempio "Basta vedere quello che c è intorno al Ddl Zan, una legge contro lche non costa nulla ma anche la riforma sull adozione, la legge sull eutanasia, il diritto alla ...