Omofobia: Letta, impegno determinato per approvare ddl Zan (Di martedì 17 maggio 2022) "Nella giornata mondiale contro l'Omofobia la biofobia e la transfobia il nostro impegno ancora più determinato ad approvare il Ddl Zan". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta . 17 ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) "Nella giornata mondiale contro l'la biofobia e la transfobia il nostroancora piùadil Ddl Zan". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico. 17 ...

Advertising

TV7Benevento : Omofobia: Letta, 'impegno ancora più determinato per approvare il Ddl Zan' - - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Il ministero in silenzio riporta il gender in aula: 'Combattere l'omofobia' - - ignaziore : RT @Massimi06250625: il segretario del pd Letta vuole a tutti i costi la giornata contro l'omofobia nelle scuole - scc68samu : RT @Massimi06250625: il segretario del pd Letta vuole a tutti i costi la giornata contro l'omofobia nelle scuole - albiuno : RT @Massimi06250625: il segretario del pd Letta vuole a tutti i costi la giornata contro l'omofobia nelle scuole -