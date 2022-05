Nuovo arrivo sull’Isola, è appena sbarcata – la ricordate tra le giovanissime di Non è la Rai? (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la partecipazione nel 2006 a La Fattoria, Pamela Petrarolo torna a far parte di un reality. Stavolta la 45enne cantante, showgirl e conduttrice televisiva ha deciso di tentare l’avventura all’Isola dei Famosi, dove è appena sbarcata come naufraga. Tra i fan dell’Isola dei Famosi c’è grande curiosità per capire come se la caverà la nuova naufraga, che ha raggiunto una grande popolarità fin da giovanissima grazie all’iconico programma Non è la Rai. Era il 1991, Pamela Petrarolo aveva soltanto 15 anni ma si faceva già notare nella trasmissione cult di Gianni Boncompagni, all’epoca in onda su Italia 1. Pamela sarà protagonista in tutte e quattro le edizioni del programma, ottenendo un consenso enorme tra i tantissimi fan del programma. Proprio nel corso della quarta edizione di Non è la Rai, Pamela ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo la partecipazione nel 2006 a La Fattoria, Pamela Petrarolo torna a far parte di un reality. Stavolta la 45enne cantante, showgirl e conduttrice televisiva ha deciso di tentare l’avventura all’Isola dei Famosi, dove ècome naufraga. Tra i fan dell’Isola dei Famosi c’è grande curiosità per capire come se la caverà la nuova naufraga, che ha raggiunto una grande popolarità fin da giovanissima grazie all’iconico programma Non è la. Era il 1991, Pamela Petrarolo aveva soltanto 15 anni ma si faceva già notare nella trasmissione cult di Gianni Boncompagni, all’epoca in onda su Italia 1. Pamela sarà protagonista in tutte e quattro le edizioni del programma, ottenendo un consenso enorme tra i tantissimi fan del programma. Proprio nel corso della quarta edizione di Non è la, Pamela ...

