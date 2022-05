Non tutta la muffa viene per nuocere: ma fate attenzione alle conseguenze per l’organismo (Di martedì 17 maggio 2022) A tutti sarà capitato qualche alimento dimenticato per troppo tempo in dispensa o in frigo sul quale si è sviluppata muffa, quali conseguenze ha quest’ultima se ingerita? Ebbene sì tutti noi abbiamo presente la muffa, quella patina dal colore non proprio invitante dalla consistenza lanosa che si sviluppa su prodotti soprattutto freschi. Un cult è la marmellata! Quella patina di muffa color grigio- verdastro ci costringe a buttare l’intero vasetto eppure c’è chi ancora usa il metodo del “togliere la parte ammuffita” e consumare il resto… muffa: gli errori e conseguenze legate al consumo di prodotti ammuffiti- curiosauro.itC’è muffa e muffa! I malpensanti diranno:: “E il gorgonzola, come la mettiamo?” Ebbene ci sono degli alimenti che hanno un sapore ... Leggi su curiosauro (Di martedì 17 maggio 2022) A tutti sarà capitato qualche alimento dimenticato per troppo tempo in dispensa o in frigo sul quale si è sviluppata, qualiha quest’ultima se ingerita? Ebbene sì tutti noi abbiamo presente la, quella patina dal colore non proprio invitante dalla consistenza lanosa che si sviluppa su prodotti soprattutto freschi. Un cult è la marmellata! Quella patina dicolor grigio- verdastro ci costringe a buttare l’intero vasetto eppure c’è chi ancora usa il metodo del “togliere la parte ammuffita” e consumare il resto…: gli errori elegate al consumo di prodotti ammuffiti- curiosauro.itC’è! I malpensanti diranno:: “E il gorgonzola, come la mettiamo?” Ebbene ci sono degli alimenti che hanno un sapore ...

Advertising

SimoneAlliva : Alle redazioni tv: non chiamatemi più per chiedere notizie, dati e storie sull'#omotransfobia (sempre gratis, senz… - SachaModolo : Niente perle dal gruppetto ma dal pubblico. Do una borraccia a un bambino e lui con tutta la semplicità del mondo u… - Inter : ?? | SVEGLI TUTTA LA NOTTE Questa sera niente buonanotte perché sappiamo che non riuscirete a dormire ?????… - Brentancarla : @RussianEmbassy @AlessandroFusi9 @mfa_russia @RusembUkraine @BBCWorld @SkyNews @guardianworld @thesundaytimes… - rumba15342942 : RT @lucavillani: @OGiannino Il vecchio problema di avere una destra - tutta - non atlantica, non europea, non democratica, con tanti saluti… -