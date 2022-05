“Non lo difenderò più”: Napoli, l’annuncio in diretta scatena le polemiche (Di martedì 17 maggio 2022) Il Napoli di Spalletti ha raggiunto l’obiettivo stagionale, ma secondo una buona fetta di tifosi poteva fare molto meglio. La stagione del Napoli di Luciano Spalletti è ormai conclusa con gli azzurri che non hanno più nulla da dire a questo campionato. La squadra partenopea ha raggiunto la qualificazione alla Champions League, obiettivo stagionale annunciato, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 17 maggio 2022) Ildi Spalletti ha raggiunto l’obiettivo stagionale, ma secondo una buona fetta di tifosi poteva fare molto meglio. La stagione deldi Luciano Spalletti è ormai conclusa con gli azzurri che non hanno più nulla da dire a questo campionato. La squadra partenopea ha raggiunto la qualificazione alla Champions League, obiettivo stagionale annunciato, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

kekkajumped : @ChZiz_BamBam amore io non ti difenderò mai solo perché sei tu lo farò se avrai ragione - intiminho : E amore il mio grande amore che mi credi Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi E resterò al tuo fianco fino a… - Marika54538042 : RT @cheminchia_neso: Io non difenderò più sti due stronzi. Sono stanca quindi che se la sfangano da soli, cià. #jeru - cheminchia_neso : Io non difenderò più sti due stronzi. Sono stanca quindi che se la sfangano da soli, cià. #jeru - fervideductions : passando a considerazioni serie: joe si è rivelato all'altezza del ruolo di nick e lo difenderò fino alla morte. ni… -

Massimo Giletti: "Purghe e slogan, la Rai è russa Chi sono i veri putiniani della tv" Se l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, afferma che i talkshow non fanno ... Difendi Bianca Berlinguer 'La difenderò sempre, a prescindere dalle sue idee. È una donna libera e ... Lagalla risponde con una nota all'appello antimafia di Maria Falcone 'Difenderò sempre il percorso etico e morale di redenzione e riscatto che la nostra città ha ... L'impegno antimafia è un presupposto ineludibile non un quid pluris, da dover rivendicare, sfoggiandolo ... Se l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, afferma che i talkshowfanno ... Difendi Bianca Berlinguer 'Lasempre, a prescindere dalle sue idee. È una donna libera e ...sempre il percorso etico e morale di redenzione e riscatto che la nostra città ha ... L'impegno antimafia è un presupposto ineludibileun quid pluris, da dover rivendicare, sfoggiandolo ...