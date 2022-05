LIVE – Benevento-Pisa 0-0 | andata semifinali Playoff Serie B 2021 2022

(Di martedì 17 maggio 2022) La diretta testuale di, gara didelledeidi. Continua la corsa allaA. Dopo la vittoria con l’Ascoli, ilospita al Vigorito la formazione di D’Angelo, che ha chiuso al terzo posto la regular season. Appuntamento alle ore 20.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO IL TABELLONE AGGIORNA LA DIRETTA0-0 46? Fischia Prontera e si riparte per il secondo tempo. 45’+2 Finisce qui il primo tempo, nessun gol. 45? Occasione Lapadula! Palla che vaga in area, l’attaccante non riesce a girarla in rete in un’incredibile tonnara. 41? Ammonito Lucca. 36? Ci ...

Advertising

cascinanotizie : ???? Benevento-Pisa: 0-0 Secondo tempo LIVE ?? Nerazzurri a caccia di un buon risultato in vista del ritorno all'Arena - cascinanotizie : ???? Benevento-Pisa: 0-0 Intervallo, tiene il fortino nerazzurro ?? Partita bloccata e ben condotta da un Pisa solido… - CalcioOggi : Benevento - Pisa 0-0 LIVE - Serie B. La diretta della partita - Virgilio Sport - cascinanotizie : ???? Benevento-Pisa: 0-0 Intervallo, tiene il fortino nerazzurro ?? Si gioca la partita di andata della semifinale de… - SkySport : Playoff B, inizia Benevento-Pisa su Sky Sport Uno. Clicca qui per seguirla LIVE #SkySport #SerieB #SkySerieB… -

... fornita da Sky Go ma anche sulla piattaforma DAZN e infine anche attraverso Helbiz, ampia scelta per i playoff di Serie B ma tutte su abbonamento.PISA: I TESTA A TESTA La diretta di ...7 Martedì di calcio in Serie B, dove stasera è in programma una delle due semifinali playoff. Dopo aver superato l'Ascoli con un gol di Lapadula, ildi Fabio Caserta affronterà il Pisa che ha saltato il primo turno grazie al terzo posto in campionato . Per i nerazzurri è stata decisiva la vittoria dell'ultima giornata a Frosinone e la ...Riparte da Benevento e dalla semifinale play-off d'andata la corsa del Pisa alla serie A. Out Hermannsson, in difesa c'è De Vitis. In avanti Lucca e Puscas. Una sola novità nel Benevento: Insigne per ...Martedì di calcio in Serie B, dove stasera è in programma una delle due semifinali playoff. Dopo aver superato l'Ascoli con un gol di Lapadula, il Benevento di Fabio Caserta affronterà il Pisa che ha ...