La vita in diretta, Cristiano Malgioglio chiede scusa: "Non era …" (Di martedì 17 maggio 2022) Cristiano Malgioglio sembra aver fatto tanto arrabbiare la Spagna in occasione dell'edizione 2022 dell'Eurovision Song Contest. Ebbene si, sembra proprio che il noto paroliere, artista e noto personaggio televisivo questa volta sia finito al centro della polemica per aver fatto infuriare la Spagna, per aver definito la cantante in gara, Chanel Terrero "Un discount di Jennifer Lopez". Parole e dichiarazioni molto dure effettivamente quella della Zia Malgy che non sono passate inosservate e che hanno fatto tanto infuriare il paese di appartenenza della giovane cantante. Ma cosa è accaduto nello specifico? Cristiano Malgioglio fa infuriare la Spagna per il commento sulla cantante Chanel Ebbene, in occasione dell'Eurovision Song Contest sembra proprio che Cristiano Malgioglio abbia ...

