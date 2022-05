Istituto “De Liguori” | gli studenti diventano guide turistiche

(Di martedì 17 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiGlidell’di Istruzione “De’” di Sant’Agata de’ Goti e la promozione del territorio. Nuova tappa, nella giornata di ieri, per “Dal Gotico al Barocco”, progetto “Pcto” che vede impegnati, nei fine settimana fino al 5 Giugno, i ragazzi della scuola guidata dalla Dirigente Maria Rosaria Icolaro quali. Gli, supervisionati dalla professoressa di Lingua francese Angelina Santoro, in qualità di tutor interno, fanno da cicerone presso alcuni dei principali riferimenti storico architettonici locali – quali le chiese della Santissima Annunziata e di San Menna, il Museo diocesano ed il Duomo – accompagnando i visitatori e delucidando i medesimi sulle caratteristiche storico architettoniche dei siti. L’attività rientra ...

