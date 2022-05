Genoa, Zangrillo vorrebbe Gasperini in panchina e Capozucca ds (Di martedì 17 maggio 2022) Il Genoa è matematicamente retrocesso e il club è al lavoro per programmare la prossima stagione. Stando a quanto riportato da PrimoCanale, il presidente Alberto Zangrillo vorrebbe garanzie, altrimenti potrebbe anche fare un passo indietro. Zangrillo infatti vorrebbe mettere in atto un piano ambizioso per rilanciare subito il Grifone: Gasperini in panchina e Capozucca come direttore sportivo. Si tratta di una coppia spesso vincente in rossoblù. Questo piano però non sarà di facile realizzazione: non sarà facile convincere l’attuale tecnico dell’Atalanta a ripartire dalla Serie B. Anche in caso di addio alla Dea, il mister di Grugliasco avrebbe tante offerte da poter valutare, sia in Italia che in Europa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 17 maggio 2022) Ilè matematicamente retrocesso e il club è al lavoro per programmare la prossima stagione. Stando a quanto riportato da PrimoCanale, il presidente Albertogaranzie, altrimenti potrebbe anche fare un passo indietro.infattimettere in atto un piano ambizioso per rilanciare subito il Grifone:income direttore sportivo. Si tratta di una coppia spesso vincente in rossoblù. Questo piano però non sarà di facile realizzazione: non sarà facile convincere l’attuale tecnico dell’Atalanta a ripartire dalla Serie B. Anche in caso di addio alla Dea, il mister di Grugliasco avrebbe tante offerte da poter valutare, sia in Italia che in Europa. SportFace.

