Fs | un piano d’investimenti da 190 mld di cui il 60% al Sud | un raggio di sole nell’acqua gelida

(Di martedì 17 maggio 2022) È successo come per i fuochi di artificio: a chiusura di una settimana a dir poco scoppiettante…, domenica Mosca ha fatto “brillare” il colpo finale (magari!): l’ annuncio della nazionalizzazione degli stabilimenti Renault. Si tratta, come è facilmente intuibile, di un’operazione di portata rilevante. Ancora una volta è giusto credere che al momento debba essere ancora approfondito l’effetto negativo sull’economia mondiale originato e alimentato dalla anacronistica e insensata invasione russa dell’Ucraina. Certo l’importanza di questi fatti non è superiore alla carneficina che sin dall’inizio della “operazione militare speciale” (sic!) l’Armata Rossa sta compiendo in quel paese e che ha come obiettivo anche la sua popolazione civile. Altrettanto la stessa non è minore, e è bene confermarlo. Di quanto ciò sia vero, sono testimonianze salienti alcuni fatti di questi giorni. Non ...