Call of Duty: Warzone – Operazione Monarch, ecco Godzilla e King Kong in azione! (Di martedì 17 maggio 2022) Lo avevamo ampiamente anticipato ed infine eccoli qui: i titani Godzilla e King Kong sono finalmente approdati nel battle royale appartenente al franchise Call of Duty: Warzone. Warzone: arrivano i mostri giganti – 170522 www.computermagazine.itUn DLC gratuito che introduce due, diremmo noi, ingombranti protagonisti: Godzilla e King Kong, vale a dire i mostri sacri del cinema con al centro i titani. Il nuovo contenuto fa ovviamente riferimento al filone anni 80 che il battle royale ha deciso di percorrere, introducendo personaggi e riferimenti alla cultura pop del favoloso decennio. E quindi ecco i due giganteschi protagonisti, disponibili fino al 25 maggio nella modalità gratuita ...

