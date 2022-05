Calcio | Raspadori | ' con il Milan faremo le cose con impegno e serietà'

(Di martedì 17 maggio 2022) Reggio Emilia, 17 mag. -(Adnkronos) - "Io credo che non ci sia niente di diverso da fare. Come semprelecon". Così l'attaccante del Sassuolo Giacomoa 5 giorni dal match con ilal Mapei Stadium che in caso di vittoria o pareggio consegnerà ai rossoneri lo scudetto 2021-2022. "Credo che la serenità di affrontare lepensando solo a noi ci abbia portato a fare quello che abbiamo fatto quest'anno. Io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto fino ad oggi", aggiungea margine del convegno 'Un anno di Generazione S – Per diventare grandi ci vuole passione', al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo Calcio, ha parlato in un'intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera in vista dell'ultima giornata contro il Milan di domenica prossima (ma anche del ...