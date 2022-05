Advertising

GrottaNews : Trasferta verso l'Olimpico per vedere la partita, ma il pullman trova un incendio in galleria -… -

leggo.it

Giunti sul posto gli uomini del Comando Provinciale VVF disono riusciti a catturare l'animale in pochi minuti. L'esemplare di razza Cervone e stato poi rilasciato in aperta campagna mentre ...... sempre nei pressi di Granchio Rosso a. Lo squalo 'pescato' questa mattina è infatti ... Lo squalo azzurro una specie presente in maniera pressochè costante nei nostri mari, che sisia ... Brindisi, trova un serpente di un metro e mezzo nel motore della macchina Una presenza “invadente” nel motore dell'auto. Brutta disavventura questo pomeriggio a San Vito dei Normanni (Brindisi) per una signora che, sotto choc, ha chiesto aiuto alla sala operativa del ...È successo questa mattina al largo di Brindisi, dove uno squalo azzurro (verdesca) lungo diversi metri è rimasto impigliato nella rete di alcuni pescatori. L'esemplare è stato tempestivamente liberato ...