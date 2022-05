Baldini: “Non bisogna accontentarsi, sabato come stasera. Damiani e Dall’Oglio…” (Di martedì 17 maggio 2022) Le dichiarazioni di Silvio Baldini, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e la Virtus Entella Leggi su mediagol (Di martedì 17 maggio 2022) Le dichiarazioni di Silvio, tecnico del Palermo, al termine della gara tra i rosanero e la Virtus Entella

Advertising

AlbertoBagnai : 'Il concetto di buona informazione non ha una valenza assoluta: l'idea sottostante era quella di far venir fuori un… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Baldini: “Non bisogna accontentarsi, sabato come stasera. Damiani e Dall’Oglio…” - Mediagol : Baldini: “Non bisogna accontentarsi, sabato come stasera. Damiani e Dall’Oglio…” - GiusvaPulejo : Palermo in palla, anche se dietro deve registrare qualcosa. Le squadre di Baldini (che a me non piace) tendono a co… - Sari_Baldini_89 : RT @Masse78: Io non credo di farcela a sudare per altri quattro mesi. -