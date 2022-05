Armi all’Ucraina, Draghi “disinnesca” Salvini. Conte isolato (Di martedì 17 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio veste ancora una volta e con successo i panni del mediatore e sul delicato “dossier” di un nuovo invio di Armi all’Ucraina disinnesca (almeno per ora) Matteo Salvini che ora usa toni decisamente più concilianti rispetto a qualche giorno fa. Draghi “disinnesca” Salvini “Rispetto ai toni bellicisti che c’erano da quasi tutti fino a pochi giorni fa” ora si parla “finalmente e concretamente di pace, di cessate il fuoco, di salvare vite”. Queste le prime parole del segretario leghista a margine dell’incontro di ieri a Palazzo Chigi con il Premier “incentrato sulla recente visita negli Stati Uniti, nel corso della quale è stato riaffermato l’impegno dell’Italia per la pace attraverso il sostegno all’Ucraina, l’imposizione di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 17 maggio 2022) Il Presidente del Consiglio veste ancora una volta e con successo i panni del mediatore e sul delicato “dossier” di un nuovo invio di(almeno per ora) Matteoche ora usa toni decisamente più concilianti rispetto a qualche giorno fa.“Rispetto ai toni bellicisti che c’erano da quasi tutti fino a pochi giorni fa” ora si parla “finalmente e concretamente di pace, di cessate il fuoco, di salvare vite”. Queste le prime parole del segretario leghista a margine dell’incontro di ieri a Palazzo Chigi con il Premier “incentrato sulla recente visita negli Stati Uniti, nel corso della quale è stato riaffermato l’impegno dell’Italia per la pace attraverso il sostegno, l’imposizione di ...

