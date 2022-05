Amministrative: Letta, primo test vero di campo largo (Di martedì 17 maggio 2022) "Queste elezioni Amministrative sono il primo test vero e, in molti casi, nei comuni ci sono alleanze di campo largo" per il Pd. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 17 maggio 2022) "Queste elezionisono ile, in molti casi, nei comuni ci sono alleanze di" per il Pd. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, alla direzione del Pd, ...

Advertising

pdvallearno : RT @patriziaprestip: #Letta : Se non ci saranno condizioni per cambiarla, dobbiamo essere pronti a votare con questa legge elettorale. Perc… - patriziaprestip : #Letta : Se non ci saranno condizioni per cambiarla, dobbiamo essere pronti a votare con questa legge elettorale. P… - trimpa48 : RT @sandrogozi: Il tentativo di Conte di fare il Mélenchon non funziona. Il Pd lo capirà? Bella analisi di ?@mariolavia? Certo, con “Itali… - 24emilia : Comunali, Letta lancia la volata di Guerra per la guida di Parma | 24Emilia - ketelodicoafa : RT @mariolavia: ===Conte sogna Italia Insoumise ma Articolo Uno già non ci sta, l’avvocato di sinistra non convince proprio ed è in un vico… -