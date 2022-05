Alla sfilata stellare di Gucci la moda è un vortice di gioia (Di martedì 17 maggio 2022) La grande capacità comunicativa di Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, che dopo aver rinunciato a classificare le sfilate con datazioni stagionali, ora le presenta sotto forma di vere e proprie opere con tanto di titolo, è nel sapere contemporaneamente parlare a cervello, cuore, anima. Così lo show Gucci Cosmogonie, in scena a Castel del Monte in Puglia, altro luogo magico che dialoga con lo spettatore a diversi livelli – architettonico, estetico, cabalistico, magico, esoterico, morale – diventa incandescente materiale di pensiero e istinto, di meraviglia e di intelletto, di stupore (Stupor Mundi era il nickname di Federico II di Svevia che fece costruire l’enigmatico edificio nel ’200) e di filosofia raziocinante. Non erano in pochi a lasciare la passerella e a circolare intorno al Castello lunedì sera, con qualche lacrima, davanti al ... Leggi su amica (Di martedì 17 maggio 2022) La grande capacità comunicativa di Alessandro Michele, direttore creativo di, che dopo aver rinunciato a classificare le sfilate con datazioni stagionali, ora le presenta sotto forma di vere e proprie opere con tanto di titolo, è nel sapere contemporaneamente parlare a cervello, cuore, anima. Così lo showCosmogonie, in scena a Castel del Monte in Puglia, altro luogo magico che dialoga con lo spettatore a diversi livelli – architettonico, estetico, cabalistico, magico, esoterico, morale – diventa incandescente materiale di pensiero e istinto, di meraviglia e di intelletto, di stupore (Stupor Mundi era il nickname di Federico II di Svevia che fece costruire l’enigmatico edificio nel ’200) e di filosofia raziocinante. Non erano in pochi a lasciare la passerella e a circolare intorno al Castello lunedì sera, con qualche lacrima, davanti al ...

sunfloweirdd : bonus: gli invitati alla sfilata hanno mangiato la pasta di mio papà, mi sento molto fiera in questo momento ngl. - comfortaeble : la sfilata alla sagra del manzo - hashtagfilosofi : RT @fedram67: “E mi venne in mente la volta in cui ero troppo piccolo per partecipare da solo alla sfilata della festa nazionale del 17 mag… - MrsArabellaFigg : @theweirdSofi Eh no, era tutto blindato nella zona ieri. Le uniche foto che puoi trovare in giro sono quelle dei vi… - diconodioggi : RT @fedram67: “E mi venne in mente la volta in cui ero troppo piccolo per partecipare da solo alla sfilata della festa nazionale del 17 mag… -