Agritech, Italia e Israele si incontrano a Napoli per tracciare la rotta dell’agricoltura del futuro (Di martedì 17 maggio 2022) Oltre 400 partecipanti, 26 aziende e startup innovative israeliane, 80 imprese agricole più avanzate d’Italia, più di 300 B2B e incontri B2G. Questo il bilancio di successo della conferenza “Techagriculture Meeting Italia-Israele: l’agricoltura incontra l’innovazione”, organizzata dall’Ambasciata d’Israele in Italia e Confagricoltura, in collaborazione con il Comune di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, presso il complesso universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università federiciana. In mattinata, una cerimonia d’apertura con le autorità ha introdotto tre panel dedicati al contributo delle soluzioni ag-tech alle sfide poste da scarsità delle risorse e cambiamento climatico. Introdotti dal Ministro Plenipotenziario per gli Affari ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 maggio 2022) Oltre 400 partecipanti, 26 aziende e startup innovative israeliane, 80 imprese agricole più avanzate d’, più di 300 B2B e incontri B2G. Questo il bilancio di successo della conferenza “Techagriculture Meeting: l’agricoltura incontra l’innovazione”, organizzata dall’Ambasciata d’ine Confagricoltura, in collaborazione con il Comune die l’Università degli Studi diFederico II, presso il complesso universitario di San Giovanni a Teduccio dell’Università federiciana. In mattinata, una cerimonia d’apertura con le autorità ha introdotto tre panel dedicati al contributo delle soluzioni ag-tech alle sfide poste da scarsità delle risorse e cambiamento climatico. Introdotti dal Ministro Plenipotenziario per gli Affari ...

Advertising

AgriculturaIT : Agritech, una risposta alla crisi alimentare ed energetica. Italia e Israele insieme per l’agricoltura del futuro… - Agricolae1 : @Mipaaf_, il Ministro #Patuanelli al “Techagriculture meeting Italia-Israele”. Innovazione, sostenibilità e agritec… - IsraelinItaly : RT @Confagricoltura: #Agritech: una risposta alla crisi alimentare ed energetica. Italia e Israele si incontrano a Napoli per tracciare la… - Confagricoltura : #Agritech: una risposta alla crisi alimentare ed energetica. Italia e Israele si incontrano a Napoli per tracciare… - StartComNews : Agritech, Italia e Israele fanno fronte comune -