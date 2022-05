Aborto | indagine rivela | 31 strutture con 100% medici obiettori

Advertising

Stormtrooper528 : RT @ass_coscioni: L’indagine, condotta da @chiaralalli e @suxsonica, individua 31 strutture italiane con il 100% di obiettori, quasi 50 con… - suxsonica : RT @ass_coscioni: L’indagine, condotta da @chiaralalli e @suxsonica, individua 31 strutture italiane con il 100% di obiettori, quasi 50 con… - zio_davide : RT @ass_coscioni: L’indagine, condotta da @chiaralalli e @suxsonica, individua 31 strutture italiane con il 100% di obiettori, quasi 50 con… - loris_assi : RT @ass_coscioni: L’indagine, condotta da @chiaralalli e @suxsonica, individua 31 strutture italiane con il 100% di obiettori, quasi 50 con… - ass_coscioni : L’indagine, condotta da @chiaralalli e @suxsonica, individua 31 strutture italiane con il 100% di obiettori, quasi… -

Perché ottenere unè un servizio medico e non può essere una caccia al tesoro". L'Associazione Coscioni sottolinea come l'di Lalli e Montegiove tramite accesso civico generalizzato ...Mentre gli Stati Uniti fanno passi avanti (indietro) per procedere all' abolizione del diritto all', in Italia la situazione non sembra tanto più felice. Secondo un'condotta dall' Associazione Luca Coscioni , tutti i ginecologi di molti ospedali italiani sono obiettori di coscienza ...Roma, 17 mag. (askanews) - Sono 31 (24 ospedali e 7 consultori) le strutture sanitarie in Italia con il 100% di obiettori di coscienza per ...La legge 194 non viene applicata come dovrebbe e il modo in cui vengono presentati i dati ufficiali non aiuta Martedì mattina l’Associazione Luca Coscioni ha presentato alla Camera dei Deputati un’ind ...