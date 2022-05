Zero in pagella, ma è un refuso, la scuola condannata a risarcire alunna: 10mila euro per danni morali (Di lunedì 16 maggio 2022) Un refuso in pagella costa carissimo a un istituto scolastico di Milano costretto a risarcire un'alunna con 10mila euro per danni morali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 16 maggio 2022) Unincosta carissimo a un istituto scolastico di Milano costretto aun'conper. L'articolo .

