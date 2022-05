Wanda Nara | il top è troppo stretto | il seno sta per esplodere | esce tutto

(Di lunedì 16 maggio 2022)è una delle donne più popolari per quanto riguarda il mondo del calcio; proviamo a conoscere meglio questa attrice e showgirl. Donna di una bellezza straordinaria e un fascino incredibile; moglie di Icardi, showgirl e attrice argentina piuttosto conosciuta per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. Questa è, proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei. InstagramIniziamo con l’aspetto sentimentale;, da questo punto di vista, la ricordiamo per due storie decisamente importanti. Una con Maxi Lopez, si è conclusa nel 2013 dopo essersi sposata con l’ex attaccante del Catania nel 2008. Ad un anno di distanza dalla fine della relazione con Maxi Lopez, la showgirl si è sposata con Icardi e i due sono ancora insieme. Il matrimonio tra Icardi e ...

Advertising

DonnaGlamour : Wanda Nara senza freni: la scollatura è vertiginosa - RutaLp : @matteo2006 @Redblack100x100 Antonio Conte, perché Marotta prima di Conte alla Juve faceva settimo posto, all'Inter… - giastevenz : @marifcinter A cos'è successo a Mone a Liverpool? Perché ne parla sempre? Si è innamorato di una Wanda Nara con il… - ubriacandomi : ci scambiamo questa wanda nara che si scopa quelli della stessa squadra - zazoomblog : Wanda Nara che scatto! In abito bianco mostra una scollatura spaziale - #Wanda #scatto! #abito #bianco #mostra -

Chiamarsi Bomber

Il signor Spalletti ha ottenuto in omaggio due giganteschi portaritratti in corallo di Torre del Greco nei quali ha inserito i poster di Ilary Blasi e, più una lampada solare che però è ...China Suarez di nuovo al centro di un triangolo amoroso. Dopo Icardi e, l'attrice avrebbe messo in crisi un'altra coppia, quella formata da Rodrigo De Paul e Tini Stoessel . Stando a quanto spifferato in alcuni programmi argentini nelle ultime settimane il ... Wanda Nara: “Avrei avuto successo anche da sola (senza Icardi). Sono una stratega” Wanda Nara è una delle donne più popolari per quanto riguarda il mondo del calcio; proviamo a conoscere meglio questa attrice e showgirl. Donna di una bellezza straordinaria e un fascino incredibile; ...Wanda Nara ha postato sui social una foto che ha lasciato i fan a bocca aperta: nello scatto la showgirl indossa un abito semitrasparente.