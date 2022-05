Viabilità Roma Regione Lazio del 16-05-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 maggio 2022)DEL 16 MAGGIO17.05 CLAUDIO VELOCCIA BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA SUL GRANDE RACCORDO ANULARTE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA ETERAMO PERCORRENDO LA DIRAMAZIONESUD PER UN VEICOLO IN FIAMME TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA SAN CESAREO DIREZIONE A1NAPOLI IN VIA PRENESTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZONE PONTE ID NONA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA PONTINA TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA NELLE DUE DIREZIONI ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA IN ...