"Vai, vai a...". Tina Cipollari è una furia in studio a Uomini e Donne, la De Filippi costretta a intervenire (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova puntata di Uomini e Donne. Nuova polemica. Al centro questa volta troviamo il nuovo cavaliere Fabio Nova. L'uomo venerdì scorso aveva criticato pesantemente Tina Cipollari e, nella puntata di oggi, lunedì 16 maggio, è tornato alla carica. Nova ha spiegato che le accuse di venerdì scorso erano ironiche. Ma a queste parole l'opinionista è andata ancora di più su tutte le furie. Ovviamente non mancano gli insulti al cavaliere: "Tu sei un grande…Prima dicono le cose…Per me credimi era meglio che non dicevi nulla…Questo finto pentimento…Eh su.." Inutile il tentativo di Maria De Filippi di placare la Cipollari. La padrona di casa ha poi chiesto a Fabio di esprimere un opinione sul look di Tina, a quel punto il cavaliere si è alzato per osservarla meglio. Ecco ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 16 maggio 2022) Nuova puntata di. Nuova polemica. Al centro questa volta troviamo il nuovo cavaliere Fabio Nova. L'uomo venerdì scorso aveva criticato pesantementee, nella puntata di oggi, lunedì 16 maggio, è tornato alla carica. Nova ha spiegato che le accuse di venerdì scorso erano ironiche. Ma a queste parole l'opinionista è andata ancora di più su tutte le furie. Ovviamente non mancano gli insulti al cavaliere: "Tu sei un grande…Prima dicono le cose…Per me credimi era meglio che non dicevi nulla…Questo finto pentimento…Eh su.." Inutile il tentativo di Maria Dedi placare la. La padrona di casa ha poi chiesto a Fabio di esprimere un opinione sul look di, a quel punto il cavaliere si è alzato per osservarla meglio. Ecco ...

