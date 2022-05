Ucraina: Salvini, 'embargo gas e petrolio fa più male a Italia e a Ue che a Russia' (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "L'embargo del petrolio e del gas bisogna vedere se fa più male alla Russia o se fa più male all'Italia e all'Europa, secondo i dati fa più male all'Italia e all'Europa, perché la Russia vende il suo gas e il suo petrolio alla Cina e all'Asia, e noi spegnamo i riscaldamenti e chiudiamo le aziende. L'embargo non fa male alla Russia ma all'Europa, lo dice il cancelliere tedesco non lo dice Salvini. E' oggettivo che oggi l'Italia non è in grado di rimpiazzare il gas russo". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi. Leggi su iltempo (Di lunedì 16 maggio 2022) Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "L'dele del gas bisogna vedere se fa piùallao se fa piùall'e all'Europa, secondo i dati fa piùall'e all'Europa, perché lavende il suo gas e il suoalla Cina e all'Asia, e noi spegnamo i riscaldamenti e chiudiamo le aziende. L'non faallama all'Europa, lo dice il cancelliere tedesco non lo dice. E' oggettivo che oggi l'non è in grado di rimpiazzare il gas russo". Lo dice il leader della Lega Matteo, lasciando Palazzo Chigi dopo l'incontro col premier Mario Draghi.

Advertising

AndreaMarcucci : Se una trattativa oggi è più vicina, è perché la guerra all’#Ucraina non sta andando come voleva Putin. Tutto quest… - martaottaviani : Dopo #Erdogan, anche #Salvini boccia adesione #Svezia e #Finlandia nella #Nato. Motivo in più per prendercele doman… - La7tv : #omnibus La stoccata di Paolo Mieli al presidente del #M5S #Conte: 'Le polemiche sull'invio di armi in #Ucraina? Un… - Occhitwitt : RT @PietroSalvatori: Quindi Salvini: -non vuole Svezia e Finlandia nella Nato -vuole pagare il gas in rubli -non vuole più inviare armi all… - fisco24_info : Ucraina, Salvini: 'Stop a invio armi, l'ho detto a Draghi': (Adnkronos) - Palazzo Chigi: 'Con il leader della Lega… -