Traffico Roma del 16-05-2022 ore 09 | 30

(Di lunedì 16 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla diramazioneSud tra Monte Porzio e la barriera diSud Verso il raccordo code perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e doppia code a tratti anche in esterna tra Prenestina e Tiburtina tra salari e Cassi ed ancora tra l’uscita per laFiumicino e la via Laurentinasul tratto Urbano della A24 con code tra via di Tor Cervara e la tangenziale est code sulla stessa tangenziale Tra il bivio per la A24 e via dei Campi Sportivi verso lo stadio Olimpico anche tra Prenestina e viale Castrense verso San Giovanni trafficata la via Flaminia con code tra raccordi via dei Due Ponti analoga situazione sulla via Salaria con code tra la ...