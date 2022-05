Terremoto in FI | Tajani | «Tutto normale | fisiologico Non siamo un partito di plastica»

(Di lunedì 16 maggio 2022)ma non grave. Antonio, coordinatore azzurro, minimizza lo scontro interno a Forza Italia dopo la nomina di Licia Ronzulli, fedelissima del Cavaliere. a coordinatrice della Lombardia. Scalzando l’europarlamentare Massimiliano Salini che è furioso. E giura che non accetterà altri incarichi riparatori. «Non diamo troppa importanza né a cambiamenti che sono naturali nella vita dei grandi partiti, né a sfoghi. Che sono altrettanto possibili in momenti delicati”, dicein un colloquio con il Corriere della Sera.in FI,L’amarezza, l’insoddisfazione per qualche scelta, sono appunto cose fisiologiche nei partiti. Fibrillazioni che proprio all’ex presidente del Parlamento europeo spetta il difficile compito di gestire. ...

Advertising

a negare che la parlamentare più vicina a Berlusconi e anche a Salvini avrebbe rimosso il coordinatore regionale lombardo: non sapeva (gravissimo) o non voleva lasciar trapelare nulla Fatto ...È scontro Se non è un, ci somiglia molto . O almeno, è una durissima resa dei conti in ... è stata vista - molto agitata - prendere sottobraccio Antonioe sfogarsi: "La Ronzulli - il ...Il coordinatore regionale di FI in Lombardia rimosso sabato e sostituito da Licia Ronzulli ha colto di sorpresa anche la bresciana Mariastella Gelmini. "Decisione surreale nel pieno della campagna ele ...Se non è un terremoto, ci somiglia molto ... è stata vista — molto agitata — prendere sottobraccio Antonio Tajani e sfogarsi: «La Ronzulli — il racconto del Foglio — porterà allo sfascio il partito.