Spalletti: “Siamo infastiditi per un motivo. Tifosi? Devono farlo tutto l’anno!” (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel post partita di ieri, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che sono state mandate in onda nella puntato odierna di Radio Goal. Luciano Spalletti Napoli (Getty Images) Spalletti: “Tifosi del Napoli eccezionali. infastiditi dalle sconfitte” Il tecnico di Certaldo ha analizzato il periodo di flessione che non ha permesso agli azzurri di lottare fino alla fine per lo scudetto e ha parlato del rapporto con i Tifosi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest’anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del Napoli. Contro il Genoa è stata una ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 16 maggio 2022) Nel post partita di ieri, Luciano, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli che sono state mandate in onda nella puntato odierna di Radio Goal. LucianoNapoli (Getty Images): “del Napoli eccezionali.dalle sconfitte” Il tecnico di Certaldo ha analizzato il periodo di flessione che non ha permesso agli azzurri di lottare fino alla fine per lo scudetto e ha parlato del rapporto con i. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Il pubblico ha risposto in maniera eccezionale, quest’anno il Maradona è tornato il solito. Dovrebbe essere sempre così perché questa città ha la passione per il calcio e per i calciatori del Napoli. Contro il Genoa è stata una ...

