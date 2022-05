(Di lunedì 16 maggio 2022) Dallo spazio un telescopio in orbita attorno allaha ripreso l'alba diche con i suoi anelli sporge dal lato oscuro del nostro satellite. Unad alta emotività che ha catturato milioni di visualizzazioni in tutto il mondo

Advertising

Panorama

... Giove, Marte,) sull'orizzonte di levante ben visibile una mezz'ora prima del sorgere del Sole (quindi non appena sarà tramontata la luna eclissata !): siccome il Sole del 16 Maggio...Tomkow va alla scuola di Matias, l'Istituto "Derna eCecchini" dove tutti conoscono la ...il ricovero in ospedale la donna verrà ospitata per alcuni giorni nel convento benedettino che... Saturno sorge dietro la Luna | video Situata in provincia di Frosinone, Atina è entrata da poco a far parte del novero dei borghi più belli d'Italia. Secondo la leggenda, il dio Saturno si rifugiò in questa cittadina da lui stesso costru ...