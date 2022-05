Sala, non solo grana San Siro: zavorra multe e derivati (Di lunedì 16 maggio 2022) Non c’è solo il tema San Siro tra le questioni in sospeso per il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Infatti in una relazione di 43 pagine i magistrati della sezione regionale di controllo della Corte dei conti hanno evidenziato le pesanti criticità e gli squilibri nei bilanci della Città metropolitana. Come riporta il Corriere della L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 16 maggio 2022) Non c’èil tema Santra le questioni in sospeso per il sindaco di Milano, Giuseppe. Infatti in una relazione di 43 pagine i magistrati della sezione regionale di controllo della Corte dei conti hanno evidenziato le pesanti criticità e gli squilibri nei bilanci della Città metropolitana. Come riporta il Corriere della L'articolo

Advertising

SMusicali : Questa sera, presso la Sala Verdi del Conservatorio di Milano, un concerto speciale con: ORCHESTRA L’APPASSIONATA… - CalcioFinanza : #Sala, non solo la grana San Siro. Per il sindaco di Milano anche la zavorra delle multe non riscosse ed il peso de… - Anto74745879 : @EvolinoCheese @SecolodItalia1 O, ancora meglio, noi possiamo evitare di andare ai suoi spettacoli. Se recita in un… - minuticontati : RT @PremioCalvino: Il @SalonedelLibro è sempre più vicino! ?? Vi abbiamo detto del nostro dialogo autori-editor di domenica (h18.15 in Sala… - StefanoSdenegri : RT @sbruffino: A scuola i ragazzini con la mascherina non si proteggono (la portano male, non sono medici in sala operatoria) ed in compen… -